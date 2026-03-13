◇オープン戦ロッテ3―2西武（2026年3月13日ZOZOマリン）ロッテの藤原恭大が4安打2打点と躍動した。いずれも追い込まれてから、5回2死満塁で中前適時打。2―2の同点に追い付いた7回2死二塁では左中間に決勝の適時二塁打を放った。初回から数えると4打席連続安打。好調さを感じさせる内容に「いい打ち方ができている」と手応えを口にした。オープン戦はこれで打率・452。バットを折られての内野安打もあったが「追い