1月27日に泥酔して転倒し「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました」と報告していた、声優の三ツ矢雄二さんが自身のXを更新。大けがから1ヶ月半が経ち、声優の仕事に復帰したことを報告しました。 【写真を見る】【 三ツ矢雄二 】転倒・鼻を骨折から1か月半ぶりに仕事復帰「大分、症状もやわらいできましたが、頭はまだジンジンしています」三ツ矢さんは「大分、症状もやわらいできましたが、頭はまだ