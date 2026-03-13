東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、直近1カ月の投資の損失額をぶっちゃけた。卓球のスマッシュのごとく、質問をズバズバ即答していく企画を実施。投資の大損話が多い水谷氏には、いきなり「直近の株の損失額はいくら？」と直球質問が飛びだした。水谷氏は少し戸惑いながら、「この1カ月で5000万くらい。やられました」と大胆告白。スタ