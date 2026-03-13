きょう、厚生労働省は、再生医療を受けた60代の患者が死亡したと発表し、治療を行ったクリニックに再生医療の提供を一時停止するよう緊急命令を出しました。緊急命令を受けたのは、再生医療を行った東京・中央区の「医療法人ネオポリス診療所銀座クリニック」などです。厚労省によりますと、このクリニックでは今月10日、外国籍の60代の女性患者に慢性的な体の痛みを改善する再生医療を行っていましたが、患者の容体が急変し、搬送