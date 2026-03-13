26年のSG戦線幕開けとなる「第61回ボートレースクラシック」（24〜29日、蒲郡）に2年連続で出場する関浩哉（31＝群馬）が13日、大会PR隊と共に東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、初のSG制覇へ意欲を見せた。昨年は10月まで優勝がなかったが11、12月に徳山と下関でG1を2V。年末の頂上決戦、グランプリでファイナル2着の成績を収めた。「グランプリは手応えがあったし、いい調整ができているという実感もあった。いい