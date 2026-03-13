世界各国に被害をもたらしているカンボジアを拠点とする特殊詐欺。そのアジトの内部にカメラが入りました。日本人もターゲットにしていたとみられる詐欺拠点の実態とは。まるで外国の警察署のような部屋。警察官を装うための制服も。こちらは詐欺に使うためのものなのか、日本語で記されたマニュアルまで。これらはすべて詐欺のアジトで見つかりました。われわれが向かったのはタイとカンボジアの国境地帯にある特殊詐欺拠点です。