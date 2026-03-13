【イスタンブール共同】「力強い」「幻滅だ」。イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師が選出後初めてとなる声明で、故ハメネイ師の反米強硬路線の継承を鮮明にした。電話取材に応じたイラン首都テヘランの市民からは、歓迎と落胆の声が交錯した。「米イスラエルを前に決して諦めないことを世界に示した」。自営業の男性アクバルさん（51）はモジタバ師への全面支持を表明。「戦時の真の指導者だ」とたたえた。大学生の女性