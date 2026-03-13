千葉県柏市の障害者グループホームで入居者の男性＝当時（19）＝が暴行され死亡した事件で、県警は13日、以前にも男性に暴行を加えていたとして、傷害の疑いで元代表根本康基容疑者（36）を追送検した。捜査関係者への取材で分かった。
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