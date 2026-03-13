中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が13日、自身のインスタグラムで、第1子男児出産を報告した。「先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！」と報告し、ベビーが小さな手で指を握りしめる写真やすやすやと眠るショットを投稿。「お腹の中ですくすくと育ち、『おぎゃーー！』と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、