3月13日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは、栗原ルイスのコンディション不良の情報を発表した。 栗原は2月14日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ戦第20節、山形ワイヴァンズ戦GAME1に出場して以来欠場が続いている。チームは欠場の理由を自律神経の不調によるものと公表し、現在復帰に向けてリハビリを行っていると伝えた。 アメリカ出身で日本国籍を持つ29歳の栗