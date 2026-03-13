日本フットボールリーグ(JFL)のY.S.C.C.横浜は13日、水戸ホーリーホックからMF嵯峨康太(22)とDF尾野優日(20)が育成型期限付き移籍すると発表した。いずれも期間は26年6月30日まで。嵯峨は立教大から加入したルーキーで、ここまで試合出場はなし。日大藤沢高から加入して3年目の尾野も今季の出場はなく、昨季経験した 横河武蔵野FCへの移籍に続く2年連続の育成型期限付き移籍となった。嵯峨は「サッカー人生で最も大きな決断