Jリーグは13日、登録選手の追加を発表した。ヴィッセル神戸が獲得したFW内野航太郎(←ブレンビー)や、ガンバ大阪が獲得したDFフィリップ・マックス(←パナシナイコス)といった新戦力が、今週末のリーグ戦を前に登録されている。またJ2では横浜FCが3人、アルビレックス新潟が1人の2種登録選手の登録を完了している。■J1ガンバ大阪30 DFフィリップ・マックスヴィッセル神戸40 FW内野航太郎■J2栃木シティ19 FWダヴィド・モーベル