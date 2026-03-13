ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」は、4月5日までの期間限定で、子ども（4歳〜高校生）を対象に、通常当日1300円の「1デーパス」が500円となる「こども応援キャンペーン」を実施している。また、3月14日にメイン施設の一つ、「エンマの劇場」を大型テントを備えた全天候型にリニューアルオープンする。●光×音が生み出す圧倒的な没入体験まずは4プログラムを開始今回のリニューアルでは、オープンな屋外型だ