日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 10308( 10205) 9月限16(16) TOPIX先物 6月限 10295( 10127) 日経225ミニ 4月限 10007( 10007) 5月限 231( 23