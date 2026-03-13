日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万4500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 14(14) 野村証券 5( 5) 松井証券 3( 3) 楽天証券 2(