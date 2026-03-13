国道2号「西広島バイパス」の延伸工事開始後3か月の混雑状況が、通勤時間帯の午前7時台では工事前と同じ程度だったことがわかりました。国道2号「西広島バイパス」は、広島市西区観音本町から中区平野町までの2.3キロを延伸する計画です。去年10月から本格的な工事が始まり、約600メートルの区間で、車線規制が行われています。13日、国や広島市などが約3か月後の混雑状況などを説明しました。朝の通勤時間帯は午前7時から8