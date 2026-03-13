3月16日（月）25時09分〜25時39分 日本テレビにて（※関東ローカル/※放送遅延・休止の可能性がございます）「TAGRIGHT -THE NEXT-」を放送。TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より1週間見逃し配信。Huluにて地上波番組放送後より配信。西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成された新ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）。グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ