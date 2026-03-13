この記事をまとめると ■旧車界隈には独特な「隠語」が存在する ■マニアの間では当たり前のように使われているが一般人にはあまり通じない ■紹介した単語以外にもいろいろ存在するディープな世界だ 全部わかれば立派な旧車マニア！ 旧車およびネオクラシックカー界隈に身を置いていると、気がつくと発している独特な表現、つまり「隠語」が存在します。そんな独得の10の用語をピックアップしてみました。あなたはどれくらい知