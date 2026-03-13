11日（水）、愛知工業大学名電高校バレーボール部がプロ監督制を導入することを発表した。チームの公式SNSが伝えている。 同校バレー部は4月から「文武両道×高校プロ監督」を掲げ、新たなチーム体制をスタートさせる。高校スポーツの新しい形に挑戦する取り組みとして注目される。 発表によると、プロ監督制の導入により、監督が教員ではないため、指導者が練習に継続的に立ち