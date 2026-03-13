2020年より小説投稿サイトにて連載を開始し、2021年に書籍化された、まきぶろ氏著『悪役令嬢の中の人』（イラスト・紫真依氏）が2027年にテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルおよびティザーPVが解禁された。レミリア役は沢城みゆき、エミ役は高橋李依が務める。【画像】作画きれい！『悪役令嬢の中の人』ティザーPV場面カット本作は、転生者・エミの清らかで美しく愛にふれた悪役令嬢・レミリ