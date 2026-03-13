トランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝2025年10月、韓国・釜山（ロイター＝共同）【ワシントン、北京共同】ロイター通信は13日、トランプ米政権が検討してきた台湾への追加の武器売却計画に関し、売却準備が完了し、今月末からのトランプ大統領の訪中終了後に承認する可能性があると伝えた。中国の習近平国家主席との首脳会談では台湾問題が主要議題の一つになる見込み。中国外務省は報道を受け「断固反対」だとして売