中国と北朝鮮を結ぶ旅客列車の運行が6年ぶりに再開し、北朝鮮の列車乗務員の男性は「中朝は兄弟だ」と述べ、交流の活発化に期待を示しました。北京と平壌（ピョンヤン）とを結ぶ列車は12日に運行が再開され、北朝鮮との境界にある中国・遼寧省の駅では、北朝鮮からの列車に乗ってきた乗務員の男性が13日朝、取材に応じ、「往来の再開はうれしい」と話しました。北朝鮮の列車乗務員：（中国に）6年ぶりに来た。中朝は兄弟のようなも