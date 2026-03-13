タレント小籔千豊（52）が13日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（42）の初公判に言及した。斉藤被告は、東京地裁で行われた初公判で「同意してくれていると思った」と起訴内容を否認した。小籔は、所属事務所の後輩だった斉藤被告について「『ジャンポケ元メンバー斉藤被