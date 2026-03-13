中国GP自動車レースF1の中国グランプリ（GP）は13日、フリー走行1回目が行われた。フランコ・コラピント（アルピーヌ）にアクシデントが発生し、ピットクルーが“災難”に見舞われた。ピットレーン入口付近で停止してしまったコラピントのマシン。アルピーヌのメカニックたちが機器を持ってピットレーンを走ってマシンへ向かった。しかし、コラピントのマシンは再び動き始め、メカニックを置き去りにして“無人”のボックスに