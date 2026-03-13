3月8日、凛として時雨の自主企画＜トキニ雨#17＞の東京公演がZepp Hanedaで開催された。＜トキニ雨＞は、2003年から不定期に行われている対バンイベントで、約2年半ぶりとなる「#17」は全国各地で5公演を開催。初日となったこの日はゲストにキタニタツヤが迎えられ、それぞれのライブから世代を超えたリスペクトが感じられる、意義のある一夜になった。「僕の世代は中学・高校時代、凛として時雨は避けて通れない道だったので、僕