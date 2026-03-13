CharaとYUKIによるコラボレーションユニット「Chara＋YUKI」が、新曲「背中にリボン」のMVを公開した。本作は、Charaが「影響を受けた」と語る漫画家・牧野和子がシングルジャケットのために描き下ろしたイラストをベースに制作された。同氏が手掛けたキャラクター原案を活かしたアニメーションMVになっているという。「背中にリボン」ジャケット写真このシングルにはTaka Perryが編曲プロデュースを手がけた新曲「背中にリボン」