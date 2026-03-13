原油価格の高騰を受け、石川県内でもガソリン価格が急激に上昇しています。私たちの生活にかかわるさまざまな影響を取材しました。重盛 友登 記者：「野々市市内にあるこちらのガソリンスタンド。レギュラーガソリンの価格はなんと191円となっています」緊迫するイラン情勢を背景に、ここ数日、各地で急上昇しているガソリン価格。こちらのガソリンスタンドでは、12日に1リットル当たり163円だったレギュラーガソリン