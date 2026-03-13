【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日より順次発売予定 価格：1回800円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。 本商品は、カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場するキャラクターをモチーフ