可憐なアイボリーが、メジャー3rdシングル「ナイト」を6月24日(水)にリリースすることを発表した。1月に2ndシングル「消えない」をリリースした可憐なアイボリー。2026年2作目となるシングル「ナイト」は、現時点では楽曲の詳細は明かされていないものの、HoneyWorksが手がける新たな名曲の誕生を予感させる作品となっている。また、本作は11人体制となって初のリリース作品でもある。さらに、リリースイベントの開催も決定。初日