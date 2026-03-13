Travis Japanが、ニューシングル「陰ニモ日向ニモ」の初回T盤に封入される特典ディスクのティザー映像を公開した。初回T盤に付属している約32分の特典ディスクには、表題曲のMVとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」が収められている。CDのカップリングには、ジュニア時代に人気を博した楽曲「Dance With Me 〜Lesson 1〜」の続編となる「Dance With Me 〜Lesson 2〜」をカップリングとして収録している。