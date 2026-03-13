楽しみながら特殊詐欺を防ぎます。13日、石川県白山市では警察官が寸劇で詐欺の手口などを紹介しました。「身の潔白証明するために、今からATM行って100万円下ろしてきてもらっていいですか」寸劇を披露したのは、石川県の白山警察署の署員で結成された「劇団スマイルポリス」です。この日は地元の老人クラブに向け、近年多発している警察を語る詐欺手口の一連の流れを紹介。 白山署長も劇に加わり、特殊詐欺の被害防止に向け熱