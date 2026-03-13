【SEGA Crazy Notes】 開催日：4月5日 会場：HARLEM（渋谷） セガグループのウェーブマスターは、セガ フェイブ協力のもとDJイベント「SEGA Crazy Notes」を4月5日に開催する。会場は東京都渋谷のHARLEM。 「SEGA Crazy Notes」は、ゲーム音楽とクラブミュージックの融合をテーマにした音楽イベント。セガのリズムゲーム「CHUNITHM