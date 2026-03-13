東京スカパラダイスオーケストラとB’z・稲葉浩志が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場した。第646回の今回披露するのは、”戦うように一緒に音楽を作っていく”というコンセプトのもと、楽曲制作から共同で作り上げていくという音楽プロジェクト「VS.シリーズ」の1曲であり、稲葉浩志とのコラボレーションした「Action」だ。「人生を気楽に、だけど戦うように楽しんでほしい」という想いが込められており、東京スカパラ