インターネットでは、乗っ取り、成りすまし、侵入に盗聴や改竄といった「悪意のある」技術が日々進歩していくのに対して、オンラインショッピング、バンギング、暗号資産、行政手続きなど、セキュリティを要するサービスが日々増えていく。こうした中で重要な役割を演じているのが「暗号」である。暗号というとスパイ的なものを想像してしまうが、歴史は古く、人類は昔から「秘密」をどうやって必要な人に届けるのかに腐心してきた