S.A.R.が、新曲「Tell me (feat. Skaai)」を3月18日に配信リリースすることを発表した。また、本作は3月14日放送のJ-WAVE『BLUE IN GREEN』にてフルサイズで初オンエアされる。そして3月21日には、santa（Vo）と Imu Sam（G, MC）が同番組にゲスト出演する。「Tell me (feat. Skaai)」は、ラッパー・Skaaiを客演に迎えたコラボレーション楽曲。両者はこれまでライブやセッション企画などを通じて交流を重ねており、本作はその関係