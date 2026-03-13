10-FEETが、3月18日にリリースする22ndシングル「壊れて消えるまで」の特典映像を公開した。公開された映像は、初回生産限定盤に特典DVDとして同梱される＜京都⼤作戦2024〜翔んで騒いで万々祭゛〜＞、＜京都大作戦2025〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜＞のトレーラー映像だ。特典DVDには「京都大作戦」2年分のライブ＆オフショット映像が約100分に及ぶボリュームで収録される。また同CDシングルには、「壊れて消えるまで」のほか