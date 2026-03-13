MOROHA・アフロ＆ヒグチアイによる2⼈組アーティスト・天々高々が、1stアルバム『祝祭日』を5月13日にリリースすることを発表した。本作は全10曲が収録され、デジタルのみならずCDでも発売される。シングル「5959」に続き、ヘロシナキャメラが手がけたジャケットアートワークも公開された。本日からアルバムの予約やPre-add / Pre-saveも開始した。アルバム発売情報と共に、新しいアーティストビジュアルも明らかになった。1