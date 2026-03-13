緑仙が、4月15日に発売する1stフルアルバム『僕の一部始終』の全収録曲を公開した。収録曲は以下の通りで、全13曲収録となる。オリジナルTVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」オープニング主題歌「確証論」をはじめ、あだち充『H2』×緑仙でコラボレーションした「青春の向こうへ」、緑仙×ヒトリエでコラボレーションした「sleep sheep syndrome」、2026年4月から放送されるTVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でも