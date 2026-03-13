生田斗真が、「スーパーロマンス」のダンスパフォーマンス映像をドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』最終回直後となる3月14日22時に公開することを発表した。この映像は、2月21日に解禁されたMVのダンスシーンを中心に再構成されたもので、MV本編には入っていない「未公開のダンスカット」が盛り込まれているという。◾️デビュー曲「スーパーロマンス」配信：https://ikutatoma.lnk.to/SUPERROMANCE◾️