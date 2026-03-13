プロテニスプレイヤーの園田彩乃が13日までに、自身のXを更新。近影を披露すると、絶賛の声が寄せられた。【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」“水着姿”も「魅力的」（19枚）一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。Instagramでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、写真集の発売でも注目を集めている。今