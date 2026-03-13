窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演するドラマ『外道の歌 SEASON2』が、4月9日より第1話・第2話同時配信スタートすることが決定。追加キャストとして、あの、鈴木紗理奈、武井壮、池内博之の出演が発表されたほか、最新予告編、相関図も解禁。主題歌は前作に続きクリープハイプの「生レバ」となる。【動画】強烈な新キャラクター続々登場！ドラマ『外道の歌 SEASON2』最新予告人気漫画を実写化した本作は、復讐（ふくしゅう）屋