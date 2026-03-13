アニメ、映画監督の庵野秀明氏率いる映像制作会社カラーの公式X（別アカウント）が13日に更新され、庵野監督が1年ぶりに“師匠にしてライバル”と関係性を語るアニメ監督・宮崎駿と再会した模様を公開した。【写真】もはや説明不要日本アニメ界のリビングレジェンド2ショット！同アカウントは「先日、１年ぶりに二馬力を訪ねました」と庵野氏が宮崎氏のアトリエを訪問したことを報告し、「宮さん（宮〓駿氏）は今も元気に好