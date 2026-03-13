関西テレビの舘山聖奈アナウンサー(28）が13日、自身のインスタグラムを更新。この日に同局扇町スクエアで始まった「OSAKA Strawberry Festival 2026」を紹介した。 【写真】失礼ですが、女子大生と見間違えるくらい!かわいいママさんです 「ストロベリーフェス始まりました」と投稿。「村西さんと可愛いすぎる苺ドリンクをゲット中身はいちごミルクでとっても美味しいです」とつづり、先輩の村西利恵アナウン