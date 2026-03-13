表舞台には立たない人たちにスポットライトを当てたJリーグが公開した動画「YOU ARE THE J.LEAGUE ALL-STAR | ピッチに立たない、すべてのスターティングメンバーへ」が反響を呼んでいる。この動画では「Jリーグの熱狂の裏側に沢山の想いがある」として、ホペイロ（用具担当スタッフ）や試合の運営、警備スタッフ、チームバスのドライバー、ピッチの芝生を手入れするグラウンドキーパー、試合中継の実況・解説など表舞台には立