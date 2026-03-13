イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰により、山形県内のガソリンスタンドでも大幅な値上げの動きが広がっています。中川悠アナウンサー「12日150円台だったあちらのガソリンスタンドもレギュラーが180円台に上がっていますね」13日山形市内で車を走らせると沿道に目立ったのが、レギュラーガソリン1リットルあたり180円台の価格表記。中川悠アナウンサー「12日も取材に訪れたこちらのガソリンスタンド13