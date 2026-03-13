俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の第10話が16日に放送される。10話では、吉田鋼太郎が応援団長姿をお披露目。学ラン姿で愛娘（まなむすめ）を応援する熱いシーンが登場する。【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈今回は中田啓介（なかた・けいすけ／向井理）が厚労大臣というVIP待遇扱いの患者を手術することになるのだが、中田は湖音波