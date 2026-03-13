アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場する。【別カット】かわいすぎる！ボブめんの初グラビア4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46から、4期生の筒井が本誌に登場。筒井が「B.L.T.」のソロ表紙を飾るのは約1年半ぶり、3度目となる。さらに同号には、同じく4期生の弓木奈於、6期生連