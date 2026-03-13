証券会社「東洋証券」の株をめぐるインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は「三田証券」の元取締役ら3人を金融商品取引法違反の罪で起訴しました。東京地検特捜部がきょう、金融商品取引法違反の罪で起訴したのは、「三田証券」の元取締役で投資銀行本部長だった仲本司被告（52）や別の会社役員の松木悠宜被告（44）、小林真之被告（39）です。特捜部によりますと、仲本被告ら3人は東証プライム市場に上場する証券会社「東洋証券