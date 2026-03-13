最終運行日を迎え、JR岡山駅を出発する「食パン電車」＝13日午後JR伯備線や山陰線で活躍し、改造によって車両の正面が四角く真っ平らになったことから「食パン電車」と呼ばれて親しまれた旧国鉄型の車両が13日、ラストランを迎えた。岡山駅では多くのファンがカメラを向け、“味”のある車両との別れを惜しんだ。JR西日本によると、全国各地に投入された115系電車のうち1978〜82年に製造された車両で、当初は3両編成の前後に普