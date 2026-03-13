王鵬（手前）にきめ出しで敗れた安青錦＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所6日目（13日・エディオンアリーナ大阪）大関安青錦が早くも3敗目を喫し、場所後の横綱昇進は厳しくなった。王鵬にきめ出しで敗れた。横綱豊昇龍は平戸海を押し出して1敗を守った。全勝がいなくなり、豊昇龍や霧島と高安の両関脇ら7人が1敗で並ぶ混戦となった。大関琴桜は新小結熱海富士に押し出され、3連敗で星が五分になった。熱海富士も3勝3敗。高